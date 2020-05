Rotture e disagi idrici in città, il Comune diffida Girgenti Acque 

Guasti agli impianti e disservizi idrici in alcune zone della città: scatta diffida nei confronti della Girgenti Acque. Ad annunciare il provvedimento è l'assessore ai Servizi a Rete Michele Bacchi.

Nella diffida si evidenzia come si siano già “registrati nei giorni scorsi numerosi e ripetuti solleciti verbali e telefonici provenienti da molteplici cittadini residenti in diverse zone del territorio comunale, inerenti la mancata, ripetuta e continuata non erogazione del servizio idrico”.

“Le esigenze igienico-sanitarie scaturenti dall’emergenza Covid-19 – aggiunge poi Bacchi -, impongono protocolli di pulizia e igiene, incompatibili con le carenze idriche causate dalla mancata erogazione del servizio. Le temperature elevate richiedono, infine, una costante e regolare erogazione dell’acqua per cui l’omessa erogazione idrica, reiterata e continuata da diversi giorni, anche di qualche settimana registratasi in questo periodo, potrebbe generare problematiche igienico-sanitari importanti”.