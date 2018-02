Scarichi di acque piovane in piazzale Abisso, L'AltraSciacca: "Guasto alle tubature?"

Scarichi di acqua piovana nel piazzale Angelo Abisso in corrispondenza del promontorio di Coda della Volpe. Lo si vede in un filmato diffuso su Facebook, ripreso dall'associazione L'AltraSciacca. Dal filmato si nota che gli scarichi, forse non soltanto di acqua piovana, si riversano copiosamente sulla sommità del costone.

"Non avendo competenze specifiche di meccanica delle rocce - si legge in una nota dell'associazione - non possiamo sposare le conclusioni dell’autore del video, ma le domande che lo stesso si pone, cui aggiungiamo le nostre, riteniamo siano lecite e meritano una risposta ufficiale da chi di competenza. Gli scarichi di acqua piovana - domandano - da quanto tempo si riversano sulla sommità di Cammordino? Sono stati sempre così o è una novità dovuta a un guasto alle tubature o a una modifica dell’impianto fognario?".

"Questo flusso copioso e incontrollato di acque sulla sommità di Coda della Volpe in occasione di fenomeni piovosi può essere causa di dissesto geomorfologico o può contribuire ad aggravarlo? Il problema della perdita fognaria proveniente dalle Terme, che ha deturpato uno dei luoghi più incantevoli della nostra città, è stato definitivamente risolto dal gestore del servizio idrico?", concludono.