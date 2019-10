Si è spento l'imprenditore Antonio Mangia, patron di Sciacca Mare

Si è spento questa mattina, a Milano, Antonio Mangia, 78 anni, imprenditore del settore turistico che per anni ha investito a Sciacca e tra i grandi "capitani d'azienda" del comparto in Italia. Mangia era ricoverato per problemi di cuore avveritti al ritorno dalle ferie.

Nato a Geraci Siculo, aveva fondato la società Aeroviaggi che deteneva quattro alberghi a Sciacca. "Un imprenditore illuminato al quale la città deve dire grazie”, è il commento di commiato del sindaco Francesca Valenti.

“Ho appreso la notizia con grande dispiacere - ha continuato - Antonio Mangia è stato un imprenditore concreto, dinamico, determinato, con le idee chiare, che ha portato a Sciacca e in tanti altri luoghi dove ha investito, serietà, ricchezza, sviluppo e lavoro. Con lui, il turismo a Sciacca ha fatto un salto di qualità, avendo avuto la straordinaria capacità di attrarre un nuovo flusso turistico che con gli anni si è incrementato ed è diventato continuo: una certezza. È con sincera gratitudine che lo ricordo”.

Le reazioni

Margherita La Rocca Ruvolo: "Come deputata regionale eletta in questo territorio partecipo al cordoglio dei familiari dell’imprenditore Antonio Mangia. Un imprenditore a cui il nostro territorio deve molto per i suoi investimenti nel settore turistico a Sciacca dove, nell’ambito della liquidazione della Sitas, ha rilevato i quattro alberghi del complesso di Sciaccamare che si trovavano in stato di abbandono e li ha portati a grande splendore creando nuovi posti di lavoro e incrementando notevolmente la capacità ricettiva della città che oggi vanta, anche grazie a lui, importanti flussi turistici”. Così la presidente della commissione Salute dell’Ars, Margherita La Rocca Ruvolo, esprime le sue condoglianze ai familiari di Antonio Mangia, presidente della Aeroviaggi e primo tour operator per posti letto tra Sicilia e Sardegna, morto la notte scorsa a Milano".