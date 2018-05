Bando "Comuni in pista", l'AltraSciacca: "Trasformare l'ex ferrovia in pista ciclabile"

Trasformare l'ex ferrovia in pista ciclabile. È quanto chiede l'associazione "L'AltraSciacca", facendo riferimento al bando "Comuni in pista", dell'Istituto per il Credito sportivo, che ha messo a disposizione degli enti locali 9 milioni di euro di contributi per abbattere totalmente gli interessi di 50 milioni di euro di mutui a tasso fisso, della durata di 15 anni, da stipulare obbligatoriamente entro il 31 dicembre prossimo, destinati a finanziare investimenti sulle piste ciclabili.

"Sciacca ha tutte le caratteristiche per partecipare al bando, - si legge in una nota dell'associazione - infatti possiede due progetti di livello definitivo per complessivi 25 chilometri per trasformare l'ex ferrovia che la attraversa in pista ciclabile. Chiediamo all'amministrazione, sfruttando i progetti già esistenti, di partecipare al bando con un progetto pilota di circa 6 chilometri realizzando la parte di Greenway che dagli hotel di Sciacca Mare, raggiunge la località Foggia. Questo tratto di Greenway permetterebbe di riqualificare e rendere fruibile pedonalmente la valle dei bagni, collegare l'importante complesso turistico di Sciacca Mare alla città, creare un lungo mare straordinario che attraverserebbe lo Stazzone, la spiaggia del lido, la Tonnara e la Foggia e riqualificare e rendere fruibili tratti della città oggi abbandonati a se stessi".