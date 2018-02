Sciacca è "blindata", gli animalisti scendono in piazza e urlano: "Vergognatevi tutti"

Bandiere, cartelloni e fotografie ma anche qualche lacrima. Gli animalisti scendono in piazza e lo fanno in maniera pacifica ma non silenziosa. Un lungo corteo ha attraversato le vie principali di Sciacca, gli animalisti ma anche semplici cittadini sono venuti da ogni dove.

Roma, Milano, Napoli e Toscana: tutti insieme per ricordare i più di trenta cani uccisi circa una settimana fa. Una strage che ha colpito il cuore di tutti. A sponsorizzare l'evento anche personaggi di spicco come la stilista Elisabetta Franchi e l'artista Carmen Russo. "Non lasciateli soli" hanno detto le due artiste sui social.

Il grande dispiego delle forze dell’ordine ha accompagnato il corteo, nessun tafferuglio e nessuna tensione, gli animalisti hanno urlato contro chi a loro dire ha ucciso “degli esseri innocenti”. La manifestazione ha coinvolto grandi e piccoli.

"Perché avete avuto il bisogno di annientarli? Come fate a tradire l’innocenza di un cane mentre vi scodinzola contendo per il cibo, mentre voi avete iniettato del veleno?". Sono queste le domande che gli animalisti hanno urlato a squarciagola per le vie di Sciacca. Gli animalisti hanno anche osservato un minuto di silenzio, per poi tornare a dire: "vergogna, vergognatevi tutti”.