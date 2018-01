Anniversario della morte di Accursio Miraglia, il ricordo della Cgil

Commemorazione a Sciacca per Accursio Miraglia, il sindacalista presidente della Camera del lavoro, ucciso dalla mafia il 4 gennaio del 1947. Domani alle 11 al cimitero ed alle 12 in piazzetta Lazzarini, come tutti gli anni, la Cgil ricorderà il sindacalista.

"Stiamo lavorando come Cgil - scrive il segretario Massimo Raso - insieme a 'Libera' e ad altre associazioni del territorio ad un lavoro di recupero di questa memoria ma anche ad agganciare questa battaglia 'per il pane e la dignità' di allora, alla necessaria lotta per il lavoro, il pane e la dignità nel lavoro di oggi. Nelle prossime settimane renderemo noti i dettagli di questa operazione che sarà itinerante e toccherà quasi tutti i paesi della provincia che sono state protagoniste di questi fatti".

"Abbiamo bisogno di animare una nuova 'occupazione delle terre', - prosegue Raso - di far ripartire un vasto movimento che si batta contro la mafia e per il lavoro, che non si rassegni, che non decida che, alla fine, la cosa migliore è abbandonare questa terra, cosa purtroppo scelta da un sempre maggior numero di giovani che fanno di Agrigento la 'capitale dell’emigrazione'. Come Cgil lo abbiamo denunciato mesi fa, presentando il nostro 'focus' sulla situazione socioeconomica della Provincia, insieme a Cerdfos e Istat, la nostra situazione non è come quella del 1947, ma certo non abbiamo fatto grandi passi in avanti se abbiamo ancora una partecipazione al 'mercato del lavoro' che oscilla mediamente intorno al 51%, con circa 14 punti in meno rispetto al dato nazionale, e con una significativa differenza tra uomini e donne con circa 40 punti percentuali di differenza".