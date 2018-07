Dramma della solitudine? Donna ritrovata cadavere nella sua abitazione

Dramma della solitudine, anziana trovata morta in casa da almeno 24 ore. E’ successo a Sciacca, i vigili del fuoco hanno forzato l’ingresso dell’abitazione dove la donna viveva. L’anziana donna di 93anni non aveva più dato notizie di sé, ad insospettirsi ed allertare le forze dell’ordine è stata la nipote. In una palazzina del centro di Sciacca hanno agito i vigili del fuoco che entrati in casa hanno rivenuto il corpo senza vita della “vecchietta”.