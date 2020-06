Saccense marittimo bloccato in Congo, il sindaco: "Le istituzioni facciano qualcosa"

Un marinaio saccense, da cinque mesi, è bloccato in Congo. L’uomo è il comandante della “Blue Brother”, nave della flotta “Bambini Spa”. A lanciare un appello, affinché questo caso si possa risolvere, è stato il sindaco di Sciacca, Francesca Valenti.

“Le Istituzioni Italiane, al loro massimo livello, facciano il possibile per risolvere positivamente il caso del marittimo saccense Giuseppe Guardino, rappresentativo di una situazione che riguarda tanti altri italiani imbarcati e bloccati in altre parti del mondo”. Il primo cittadino scrive una lettera indirizzata al ministro degli Affari Esteri Luigi Di Maio e all’ambasciatore italiano a Kinshasa in Congo Luca Attanasio.

L'uomo, che si troverebbe bloccato in Africa, ha chiesto aiuto. Il sindaco Francesca Valenti chiede “l’autorevole e deciso intervento” del Ministro e dell’Ambasciatore.

“Il caso – riferisce il sindaco – riguarda Giuseppe Guardino, comandante della nave mercantile “Blu Brother”, di proprietà della “Bambini” Spa di Ravenna, sposato e padre di due figli. La nave, con a bordo un equipaggio di soli italiani, - da quanto apprendo dagli organi di informazione – ha come base il porto di Pointe Noire in Congo e svolge servizio di appoggio e assistenza per piattaforme petrolifere nell’Oceano Atlantico. A causa della pandemia di Covid-19, del conseguente lockdown e di pesanti restrizioni, il nostro concittadino non ha ancora avuto la possibilità di rientrare a casa. Per tale ragione, ha lanciato più volte appelli alle massime Istituzioni Italiane per consentirgli, dopo tanto tempo, di riabbracciare i propri familiari a Sciacca. Una situazione emotivamente insostenibile”.