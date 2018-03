"Appiccò il rogo che provocò danni per 7 milioni di euro", giudizio immediato per 32enne

E' stata revocata la misura dell’obbligo di dimora a Sciacca a Paolo La Bella, 32 anni, saccense, sotto processo perché accusato di essere stato l’autore dell’incendio che, il 14 luglio dello scorso anno, ha distrutto sei ettari del bosco di Pierderici e reso necessario lo sgombero di tre palazzi e della scuola di Sant’Agostino, dove si stava svolgendo il grest. Per La Bella, accusato di incendio boschivo, il sostituto procuratore Christian Del Turco ha chiesto e ottenuto il giudizio immediato. Lo riporta oggi il Giornale di Sicilia. La Bella, dopo un lungo periodo ai domiciliari, dall’ottobre dello scorso anno era sottoposto all’obbligo di dimora a Sciacca, misura adesso revocata dal giudice Anna Guidone. La prima udienza del processo a suo carico è fissata per il 10 maggio prossimo.

Il danno economico procurato dall’incendio del bosco di Pierderici è stato di 7 milioni di euro e la spesa per fare intervenire il canadair di 25 mila euro. Gli accertamenti condotti dai vigili del fuoco e dal corpo forestale avevano consentito di individuare con precisione il luogo dell’innesco, nonché la proprietà dell’area interessata. Durante i controlli i carabinieri, all’altezza di via Cappuccini, avevano fermato un autovettura condotta da La Bella, all’interno della quale sono stati trovati 4 accendini ed una tanica vuota ancora intrisa di benzina e particolarmente sporca di fuliggine, secondo quanto riferito dai militari dell’Arma. La Bella ha sempre respinto le accuse, sostenendo di essere stato in quella zona soltanto per accudire un cane che si trovava in una struttura nella sua disponibilità.