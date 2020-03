Covid-19, un decalogo in italiano e arabo per prevenire i contagi

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Il Comune di Sciacca e l’associazione Paideia hanno predisposto un decalogo in doppia lingua, in italiano e arabo, contenente istruzioni igieniche per il contrasto e il contenimento della diffusione del coronavirus Covid-19. Ne dà comunicazione l’assessore alle Politiche sociali Gisella Mondino.

È un decalogo a beneficio di tutti i cittadini stranieri provenienti da vari paesi in cui si parla l’arabo e che si trovano nel nostro territorio. A loro viene chiesto anche di attenersi a tutte le disposizioni contenute nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, delle ordinanze del Presidente della Regione e del Sindaco e a collaborare con le autorità.