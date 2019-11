Morto durante i lavori di impermeabilizzazione del tetto, l'Asp paga mezzo milione

Oltre 500mila euro per risarcire gli eredi di un uomo deceduto durante i lavori di impermeabilizzazione del tetto del poliambulatorio del servizio di igiene pubblica di Sciacca. A pagarli è stata l'Asp di Agrigento dopo un percorso legale durato anni. I fatti, come ricostruisce oggi il quotidiano La Sicilia, risalgono infatti agli anni '90 e solo dopo diversi passaggi nei tribunali sono arrivati oggi all'onere per l'Azienda di versare le ultime 380.775 euro alla famiglia.