Primo "assaggio" del carnevale edizione 2019, ecco il programma

Un primo “assaggio” del Carnevale di Sciacca 2019. L’assessorato alla Cultura ha promosso un incontro dal titolo “Festa di Panza”, nella sede monumentale della biblioteca comunale “Aurelio Cassar”, sita nell’atrio superiore del Palazzo Municipale, per giovedì 21 febbraio 2019, con inizio alle ore 18.

L’incontro approfondirà gli “aspetti antropologici legati al mangiare nella storia del Carnevale di Sciacca”. Interverranno l’assessore alla Cultura Gisella Mondino e lo storico e studioso della festa Pippo Verde.

Sarà un viaggio nella lunga storia del Carnevale di Sciacca, seguendo la direttrice legata al cibo dal 1600 ai giorni nostri. Il Carnevale – anticipa Pippo Verde – nasce proprio col mangiare: era in origine un “appuntamento di panza”, con i suoi piatti tipici. Era un momento di augurio che poi si svilupperà con le mascherate, i copioni e le 'carruzzate' per arrivare ai meravigliosi carri allegorici che oggi ammiriamo, che le maestranze hanno trasformato in veri e propri capolavori di animazione e modellazione.