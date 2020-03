Coronavirus: attivato il servizio di assistenza domiciliare per anziani e disabili

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

La Giunta comunale di Sciacca ha deliberato oggi l’istituzione del servizio di “Assistenza Domiciliare Straordinaria per emergenza Covid-19 in favore di cittadini in stato di bisogno”. Ne danno comunicazione il sindaco Francesca Valenti e l’assessore alle Politiche Sociali Gisella Mondino.

Si tratta di un servizio per fronteggiare, in questo momento di estrema difficoltà, situazioni di estrema fragilità, maggiormente aggravata in quei cittadini che, privi di una rete familiare di supporto, hanno bisogno di aiuto. Si segnalano soprattutto anziani e disabili adulti che vivono da soli in precarie condizioni di salute e che mostrano la necessità di cure domiciliari non sanitarie, quali l’assistenza socio-assistenziale, consistente nell’aiuto nel governo della casa, igiene della persona, acquisto della spesa alimentare e preparazione pasti.

L’Amministrazione comunale ha attivato la misura per gli interventi d’urgenza, con una prima disponibilità finanziaria di 2.500 euro, per quei casi segnalati dalle Forze dell’Ordine e per gli altri casi che verranno rilevati.