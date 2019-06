Gli atleti di calcio e pallavolo all'Ars, coppe e medaglie per celebrare i successi

Un momento di festa, di riconoscenza, per lo sport di Sciacca, che vince: è stato dedicato questa mattina a Palermo, all’Ars. Ospiti d’onore dirigenti e atleti della Unitas Sciacca e del Volley Club Sciacca, vittoriosi nei campionati di calcio e di pallavolo a cui hanno preso partecipato.

Per loro targhe, coppe e medaglie per celebrarne i successi.

A accogliere gli atleti, sono stati parlamentari del territorio, tra cui i deputati Michele Catanzaro e Roberto Di Mauro, dice l’assessore alla Promozione Strategica del Territorio Sino Caracappa che ha partecipato all’iniziativa. “È stato un anno esaltante per lo sport saccense – dichiara l’assessore Caracappa – , nelle discipline del volley e del calcio che abbiamo celebrato all’interno dell’istituzione regionale. Un anno importante anche per altre discipline e per altri atleti che ogni giorno, con sacrificio e risultati, si impegnano per portare in alto il nome della città di Sciacca”.

Nella tarda mattinata c’è stato anche un incontro con il presidente dell’Ars Gianfranco Miccichè.

Gallery