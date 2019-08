Atrio inferiore del Comune chiuso alle compagnie teatrali: è polemica

Atrio del palazzo municipale aperto per Dolce e Gabbana ma chiuso alle compagnie teatrali locali? E' polemica.

Nella giornata di ieri non si è parlato di altro a Sciacca, dove, appunto, alcune compagnie che avrebbero dovuto realizzare degli spettacoli all'interno dell’atrio inferiore del Palazzo Municipale si sono sentiti rispondere che l'area non era agibile.

"In realtà l'atrio è agibile - precisano adesso dal Comune -. La commissione comunale vigilanza pubblici spettacoli, riunita stamattina (ieri ndr) per rilasciare il previsto parere sull’utilizzo del sito per pubblici eventi teatrali, culturali e di spettacolo, in sede di sopralluogo ha evidenziato solo questa mattina (ieri mattina ndr) una criticità che attiene a dispositivi di sicurezza e che avrebbe comportato delle limitazioni allo spettacolo. Siamo già al lavoro per superarla e per approntare quanto richiesto. Le prescrizioni della Commissione hanno purtroppo comportato la necessità di rinviare lo spettacolo teatrale previsto. La commissione verrà riconvocata per il 14 agosto".

Quindi nessun limite strutturale, ma qualcosa di verosimilmente risolvibile.