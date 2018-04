Auto contro ringhiera del lungomare, tre giovani vivi per miracolo

Lancia Y sfonda la ringhiera del lungomare delle Terme, a Sciacca. Ringhiera che delimita la strada dal costone che si affaccia sul mare. Si è rischiata la tragedia, dunque, in un luogo dove - già nel 2004 e nel 2006 - si sono verificati incidenti stradali mortali. In questo caso, per fortuna, tre giovani di Sciacca sono vivi per miracolo. L'auto - la Lancia Y - in questo caso si è fermata, sradicandola, proprio contro quella ringhiera.