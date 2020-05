Avvio dei lavori nella banchina San Pietro, Valenti: "Un segnale di ripartenza"

Si apre domani il cantiere per la sistemazione della banchina San Pietro, nel porto di Sciacca. A presenziare all’avvio dei lavori, previsto per le 11, ci saranno anche le autorità locali e regionali, tra cui il sindaco Francesca Valenti e l’assessore regionale alle Infrastrutture, mobilità e Trasporti Marco Falcone.

"È un segnale di speranza in un momento così difficile per il Paese - dice il sindaco Francesca Valenti -. Un segnale di ripartenza. Si apre un cantiere che dà lavoro, realizzando un’opera importante per un comparto produttivo fondamentale per la città".