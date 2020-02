Bando per contributi affitto casa, ecco come avere informazioni

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Contributi per affitto casa. Emesso il bando pubblico “per il sostegno all’accesso ai benefici del fondo nazionale per le abitazioni in locazione”. Si tratta di contributi integrativi assegnati per l’anno 2018.

Il bando è stato emesso dall’Assessorato regionale delle Infrastrutture ed è stato pubblicato, con un avviso e il modello di domanda, sul sito internet istituzionale del Comune di Sciacca nella sezione AVVISI (i moduli sono disponibili anche all’URP di Corso Vittorio Emanuele).

Gli interessati possono presentare domanda entro il 23 marzo al Protocollo Generale del Palazzo Municipale di Via Roma, con tutta la documentazione richiesta, compresa l’attestazione Isee.