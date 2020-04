Emergenza Covid-19, bando per contributi a studenti universitari fuori sede

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Pubblicato il bando promosso dalla Regione Siciliana per la concessione di contributi economici straordinari riservati a studenti siciliani iscritti, per l’anno accademico 2019/2020, a corsi di laurea che si svolgono fuori dall’isola, in sedi nazionali o estere, in seguito alla situazione di disagio che si sta verificando per l’emergenza epidemiologica dovuta al COVID-19. È quanto rendono noto, con un avviso agli studenti, l’assessore alla Pubblica Istruzione Gisella Mondino e il dirigente del I Settore del Comune di Sciacca Michele Todaro.

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata a partire dal 30 aprile 2020, secondo le procedure indicate nel bando (consultabile, così come l’avviso, sul sito internet del Comune di Sciacca www.comunedisciacca.it).

La somma complessivamente stanziata è di euro sette milioni di cui:

- 4 milioni destinati agli studenti universitari residenti in Sicilia e domiciliati per studio in altre sedi accademiche in Italia e/o all’estero;

- 3 milioni in favore di studenti universitari residenti e domiciliati in Sicilia che hanno richiesto il contributo alloggio agli ERSU siciliani per l’anno 2019/2020 e che sono risultati nelle relative graduatorie “idonei”, ma non assegnatari del contributo richiesto.

Per la partecipazione occorre il possesso dei seguenti requisiti:

- appartenere ad una delle seguenti categorie:

• Categoria 1: studenti/studentesse che hanno mantenuto dopo il 31 gennaio 2020 (data di indizione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19) e fino alla data di pubblicazione del bando, la propria presenza fisica nel domicilio fuori Regione;

• Categoria 2: studenti/studentesse che sono rientrati presso la loro residenza in Sicilia, nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e la data di pubblicazione del bando;

- indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non superiore a € 23.508,78.

L’importo del contributo economico è fissato in € 800,00.

Gli studenti/le studentesse non dovranno essere beneficiari del servizio abitativo erogato dalle Università o dagli Enti per il diritto allo studio universitario (posto letto presso le residenze universitarie gestite direttamente o indirettamente) o dell’alternativa quota monetaria relativa al servizio abitativo (cosiddetto “contributo alloggio” o similare).

Per gli studenti fuorisede che frequentano università siciliane e che attualmente pagano l’alloggio, invece, gli ERSU provvederanno, con separate procedure e secondo le linee guida della Regione, all’assegnazione di contributo per gli studenti che nell’anno accademico 2019/2020 sono risultati “idonei” ma non assegnatari di borsa studio.

La Segreteria Universitaria di Sciacca ha attivato un sistema di lavoro a distanza e, pertanto, gli studenti possono ricevere informazioni e assistenza mandato una email a unisciacca@unipa.it o telefonando al numero 3487785631 o al centralino del Comune di Sciacca (092520111).