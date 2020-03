Coronavirus, la "Biblioteca Junior" continua a lavorare attraverso Facebook

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

La Biblioteca Junior continua la propria attività rivolta ai bambini attraverso la propria pagina Facebook. Tra le iniziative proposte – rende noto l’assessore alla Cultura Gisella Mondino – quella dell’Emozionario, un piccolo e utile dizionario emozionale, curato dalla psicoterapeuta dell’Infanzia Ivana Dimino dell’associazione Acquario.

Di giorno in giorno si propone un’emozione e si spiega, si illustra, con delicatezza e le parole giuste, utilizzando la competenza degli esperti e di libri che se ne occupano.

Il viaggio nel mondo delle emozioni è partito dalla “tenerezza”, “sentimento di cui i bambini sono colmi che ci avvicina, ci fa vivere emozioni delicate e tenui, ci fa vivere con la dolcezza dentro”. E si è arrivati alla “paura”, “un’emozione innata, nasce con noi e ci accompagna per tutta la vita. A volte ci aiuta di fronte ai pericoli, altre volte ci ferma, ci blocca e paralizza. E a volte ci capita di aver paura della nostra stessa paura... C’è una cosa che i bambini riescono a fare, molto più dei grandi: sanno dire quando hanno paura. E se non lo esprimono con le parole, lo vedi dai loro occhi. La paura richiede conforto, protezione e azione. E questa richiesta non ha età”.

Si ricorda l’altra iniziativa partita già da qualche giorno, ovvero il concorso per racconti brevi “Storie sospese C19: Sciacca si racconta”, promosso dal Comune di Sciacca con la biblioteca “Cassar” e la Biblioteca Junior rivolto a bambini e ragazzi, per esprimere le emozioni di questi giorni.

“Le emozioni – si legge sulla pagina della Biblioteca Junior – non devono far paura, soprattutto in un momento così difficile”.