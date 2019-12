Carnevale, arriva l'idea di un ticket di accesso per le prossime 2 edizioni

Tra il 2020 e il 2021 il Carnevale di Sciacca potrebbe prevedere un ingresso a pagamento.

L'idea della creazione di un ticket finalizzato a recuperare in parte le somme investite per la realizzazione della kermesse è già inserita nella nuova manifestazione d'interesse dei servizi legati alla manifestazione pubblicata dal Comune. L'avviso prevede infatti l'affidamento per il biennio delle questioni connesse all'organizzazione dell'iniziativa ad un concessionario terzo che potrà appunto prevedere il pagamento di un biglietto di ingresso. Questo consentirà di rendere l'iniziativa economicamente sostenibile e migliorarne la qualità. Il costo del ticket sarà concordato annualmente con il Comune di Sciacca al quale andrà il 20 per cento dei proventi del primo anno, il 30 per cento del secondo, fino comunque ad un massimo di 15 mila euro annui.