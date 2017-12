Dal welfare alla cultura, la giunta traccia un bilancio delle attività svolte

Dall'ottimizzazione delle risorse finanziarie, al welfare ed all'ambiente, senza trascurare la riqualificazione urbana, con in testa la vicenda che vede protagoniste le terme di Sciacca. È stato un bilancio a tutto campo, quello presentato dall'amministrazione comunale nella conferenza stampa di fine anno.

Presente il sindaco Francesca Valenti e gli assessori Filippo Bellanca, Annalisa Alongi, Paolo Mandracchia, Giuseppe Neri e Gioacchino Settecasi.

Un’occasione per il sindaco e gli assessori per incontrare gli operatori dell’informazione e scambiarsi gli auguri per le festività di fine anno. "Questa amministrazione comunale - si legge in una nota - si è insediata a luglio 2017. Sono, dunque, sei mesi di attività, di azione politico-amministrativa sempre tesa alla risoluzione dei principali problemi e alla programmazione di nuovi importanti obiettivi per lo sviluppo e la crescita della città. Un breve periodo, peraltro, caratterizzato da alcune grandi emergenze che sono state subito affrontate con decisione. L’azione condotta è aderente alle linee di mandato di cui al programma elettorale, linee trasformate in indirizzi strategici dell’amministrazione, direttrici fondamentali che si intende perseguire e sviluppare nel quinquennio".

Sul fronte della organizzazione amministrativa, - fanno sapere dall'amministrazione - "è stato istituito il controllo della qualità dei servizi erogati tramite la rilevazione della valutazione da parte dei cittadini. Inoltre, sono stati attivati processi di semplificazione e innovazione tecnologica, come l’innovativo servizio di rilascio della Carta di Identità Elettronica".

"Particolare attenzione - si legge nella nota dell'amministrazione - è stata prestata alle risorse finanziarie e al bilancio, facendo fronte alla situazione dell’ente e agli inattesi e improvvisi tagli ai trasferimenti decisi alla fine dell’anno dal governo regionale. Obiettivo dell’amministrazione è quello della razionalizzazione della spesa che consenta di garantire i servizi essenziali e quelli più richiesti dalla collettività".

Inoltre, l’amministrazione comunale "ha dato supporto a innumerevoli eventi culturali fornendo il patrocinio e compartecipando alle iniziative. È stata presentata un’istanza alla Regione Siciliana finalizzata all’erogazione di un contributo a favore della biblioteca del Comune di Sciacca, con particolare attenzione all’innovazione e alle esigenze dei bambini. Il 28 dicembre è stato sottoscritto un protocollo d’intesa con l’associazione 'Gruppi Archeologici d’Italia' per una collaborazione tesa alla promozione e valorizzazione del patrimonio culturale della città".