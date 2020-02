Bimbo di 4 anni cade dal carro e muore, si ferma il carnevale di Sciacca

"Le associazioni dei carristi e la società Futuris, che ha avuto affidati l’organizzazione e la gestione del Carnevale di Sciacca, convocati dal dirigente del I settore, unitamente all’Amministrazione comunale, in attesa di determinazioni da parte della Prefettura e della Questura, hanno deciso di sospendere oggi la manifestazione in segno di lutto e profondo cordoglio per la tragedia che si è consumata ieri sera". E' questa la nota inviata dall'ufficio stampa del Comune di Sciacca. Il carnevale, dunque, si fermerà. Annullati tutte gli eventi in programma questa sera. Niente carri, neppure musica e folclore: troppo dolore a Sciacca per la morte del piccolo Salvatore.

Il bimbo di appena 4 anni che soltanto ieri morto cadendo da uno dei carri allegorici che sfilavano per le vie di Sciacca.

Secondo una prima ricostruzione il bimbo è stato messo sul carro "Volere volare" dell'associazione "E ora li femmi tu". Il carro era fermo e pare che il padre volesse scattargli qualche foto. Non appena il trattorista si è messo in movimento il bambino ha perso l'equilibrio ed è caduto per terra sbattendo la testa. Pare che il piccino sia finito sotto il carrellone. E' stato subito portato in ospedale - al pronto soccorso del "Giovanni Paolo II" - ma non c'è stato nulla da fare.

L'incidente si è verificato - durante quella che è stata la prima serata di sfilate - tra via Incisa e piazza Mariano Rossi. Le condizioni del piccino sono apparse subito gravissime. Inutile la corsa disperata verso l'ospedale dove il piccolo è arrivato già morto.