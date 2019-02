Sciacca ed il suo carnevale alla Bit di Milano, tra promozione e nuovi progetti

Sciacca ed il suo Carnevale approdano alla BIT di Milano - Borsa Internazionale del Turismo. Attraverso dei flyer illustrativi che mostrano il manifesto realizzato appositamente per l’edizione 2019 del Carnevale di Sciacca ed alcuni filmati riprodotti sui ledwall, la FUTURIS, in collaborazione con l’ATS Carnevale di Sciacca, è riuscita a promuovere, all’interno della fiera più importante legata al turismo, la kermesse che si svolgerà a Sciacca dal 28 Febbraio al 5 Marzo 2019.

La promozione, che non ha avuto alcun costo per il Comune di Sciacca, è stata realizzata dalla Futuris, la società che organizzerà il Carnevale di Sciacca 2019, e caldeggiata da tutte le associazioni di carristi riunite in ATS. L’obiettivo prefissato è pienamente raggiunto: regalare una vetrina nazionale al Carnevale di Sciacca, sfruttando la visibilità di una manifestazione di eccellenza per il turismo come la BIT.

Da lodare l’atteggiamento propositivo di alcuni cittadini di Sciacca che, presenti alla BIT, hanno distribuito spontaneamente il materiale illustrativo. Il Carnevale di Sciacca 2019 dimostra, ancora una volta, di unire prima che dividere.