Bonifica e pulizia di diverse aree, operi al lavoro: ecco dove

Sciacca al setaccio. Non si ferma l'opera di bonifica, pulizia derattizzazione del territorio comunale. Gli Operai questa mattina erano al lavoro in località San Marco per un intervento di pulizia straordinaria, compreso tra aree private.

"Un’opera - spiega l'assessore Bacchi - di bonifica da arbusti secchi e altro materiale, che è anche opera di prevenzione incendi". Continuano senza sosta gli interventi di scerbatura dell’area urbana. Si sta operando in questi giorni nei vicoli e nelle scalinate della zona Marina. Entro la settimana la scerbatura dovrebbe concludersi. "Prossima tappa contrada Isabella. E prosegue anche – conclude l’assessore Bacchi – anche l’intervento di derattizzazione della città".