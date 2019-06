“Bonus figlio 2019", pubblicati i bandi sul sito del Comune

"Bonus figlio 2019", in arrivo il contributo per chi avrà un bambino nell'anno in corso. Ad annunciarlo è il Comune di Sciacca. Ad impegnare le risorse è l'Assessorato regionale della Famiglia, delle politiche sociali e del Lavoro, il quale prevede “l’erogazione, attraverso i Comuni, di un bonus di 1.000 euro per ogni nuovo nato, sulla base di parametri reddituali predeterminati, numero dei componenti del nucleo familiare e ordine cronologico delle nascite”.

Il testo dell’avviso (in cui sono contenute le modalità di partecipazione) e il modello di domanda possono essere scaricati dal sito internet istituzionale del Comune di Sciacca (www.comunedisciacca.it) alla voce “Avvisi”.

La domanda per l’ottenimento del bonus dovrà essere presentata all’Ufficio Protocollo Generale del Comune di Sciacca di Via Roma secondo le seguenti scadenze: entro il 26 luglio 2019 per i nati dall’1 gennaio 2019 al 30 giugno 2019; entro l’11 ottobre 2019 per i nati dall’1 luglio 2019 al 30 settembre 2019; entro il 10 gennaio 2020 per i nati dall’1 ottobre 2019 al 31 dicembre 2019.