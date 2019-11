Gruppo di lavoro provinciale sul bullismo, nominata anche il sindaco Valenti

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Il sindaco di Sciacca Francesca Valenti è stata nominata componente del nuovo Gruppo di Lavoro Provinciale sul Bullismo. L’ha designata il dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ufficio V – Ambito Territoriale per la Provincia di Agrigento (ex Provveditorato agli Studi) Raffaele Zarbo.

Del nuovo Gruppo di Lavoro Provinciale sul bullismo sono stati nominati altri tredici componenti tra cui dirigenti scolastici, docenti, magistrati, poliziotti, medici, studenti. Oltre al sindaco Francesca Valenti, da Sciacca andrà a far parte dell’organismo anche la docente dell’istituto “Amato Vetrano” Rita Ferrara.