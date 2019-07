"Caccia al tesoro fotografica" de L'Altra Sciacca: 27 le squadre partecipanti alla nuova edizione

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Anche quest’anno sono state tante le iscrizioni pervenute agli organizzatori e si sono concluse molto prima rispetto ai termini stabiliti. Saranno 27 le squadre composte da due a quattro componenti che si sfideranno per le vie del centro storico di Sciacca alla ricerca degli obiettivi da fotografare.

La caccia al tesoro fotografica oltre ad essere un momento di svago e di condivisione, vuole essere uno strumento di conoscenza del territorio e delle peculiarità artistiche, paesaggistiche e culturali della città di Sciacca. L’intento della Caccia Fotografica è infatti quello di riscoprire i luoghi e monumenti della città e, nel ricordo di chi amava la fotografia, far conoscere la stessa arte Fotografica in modo divertente e creativo. I partecipanti infatti dovranno decifrare 11 indizi e trovare gli obiettivi da fotografare, insieme, in squadra, e utilizzando un solo dispositivo fotografico.

L’abilità dei partecipanti sarà valutata secondo il numero degli obiettivi fotografati correttamente nel minor tempo possibile. Saranno premiate le prime tre squadre che arriveranno prima e indovineranno tutti gli obiettivi. Le foto poi saranno analizzate da una giuria che individuerà la squadra che effettuerà nel complesso le foto più belle, la foto più bella a tema Life, la foto Instagram più bella.

Queste squadre saranno premiate il 9 agosto. Dopo il centro storico, il quartiere di S. Michele e quello della Marina quest’anno il percorso, che sarà reso noto il giorno stesso della manifestazione, prevede l’appuntamento di ritrovo delle squadre partecipanti, sabato 20 luglio, alle ore 17 presso la Piazzetta Lombardo, adiacente a Piazza Saverio Friscia, da lì alle 18 partiranno i nostri concorrenti. L’iniziativa vede il patrocinio del Comune di Sciacca , Igers Agrigento e la collaborazione di tante attività che offriranno i premi per le squadre vincitrici, cui va una doverosa citazione e il nostro più grato ringraziamento: More coworking, Olio 5 Grani, Saponi&Saponi, RMK, TRS, A4 Graphic Design, LILT (Sez. di Agrigento) , Feudo Arancio, La Focaccia, Coffee Store, Altra Lingua, Gioie di Bacco, Papalè Beach, Curreri Carburanti, Salvatore Estero Editore, The Coffee Lab, Pizzeria Meraviglia, La Cantunera, Estetica 2.0 e Bello di Sciacca di Giuseppe Caruana.