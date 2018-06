Terza Caccia al tesoro fotografica "Life", iscrizioni aperte

Puntuale come ogni anno, con l'inizio dell'estate arriva a Sciacca la "Caccia al Tesoro Fotografica Life". L'iniziativa rientra nel più ampio progetto Life che include anche una mostra ed un challenge su Instagram e che è dedicato alla memoria di Fabrizio Piro, giovane fotografo freelance saccense prematuramente scomparso. L'organizzazione è a cura del Club Fotografico Amatoriale L'AltraSciacca Foto e degli amici e familiari di Fabrizio, con il patrocinio del Comune di Sciacca.

Il prossimo 7 luglio 25 squadre si sfideranno nella terza edizione della Caccia al Tesoro Fotografica che si svolgerà nel quartiere della Marina. Peculiarità, infatti, dell'iniziativa è quello di coinvolgere ogni anno una zona o un quartiere diverso di Sciacca. Dopo la prima edizione svoltasi in pieno centro storico e dopo la seconda nel quartiere di San Michele, l'organizzazione ha voluto coinvolgere uno dei quartieri più antichi della città e sede sin dall'antichità delle principali attività produttive.

Novità di quest'anno, oltre al luogo, è l'inserimento di una piccola quota di iscrizione (5 euro per squadra) necessaria per far fronte alle spese dell'iniziativa e la co-organizzazione da parte della community Igers Agrigento, non nuova alle collaborazioni col progetto Life. Quest'anno infatti uno degli obiettivi della caccia al tesoro dovrà essere inserito su un profilo pubblico instagram di un componente della squadra. Un modo per rendere la gara al passo con i tempi che vedono il social Instagram prendere sempre più piede nel panorama fotografico.