Cadavere in mare, l'uomo è stato identificato: è un 39enne

Aveva 39 anni e si chiamava Costantin Gabriel Patriesku. La salma dell'uomo è stata recuperata, stamattina, nelle acque antistanti al porto di Sciacca. Il romeno era un senzatetto, trasferitosi a Sciacca da qualche mese, forse alla ricerca di lavoro. L'identificazione è stata effettuata nella camera mortuaria del cimitero di Sciacca dove, su disposizione del sostituto procuratore Michele Marrone, era stata trasferita, già durante la mattinata, la salma del trentanovenne.

A quanto pare, il trentanovenne aveva deciso di passare la sera di Natale sulla banchina del porto. E' stata, infatti, ritrovata anche una coperta e dei resti di cibo. Non è ancora chiaro - e sono in corso le indagini al riguardo - che cosa sia accaduto: se il romeno sia finito in acqua a causa di un improvviso malore o se, invece, vi sia finito accidentalmente. Delle indagini si stanno occupando i carabinieri della locale compagnia.