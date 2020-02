Cade dal carro e muore, niente autopsia per Salvatore: lunedì i funerali

Il corpo del piccolo Salvatore Scaflani, bimbo di quattro anni morto a Sciacca dopo la caduta da un carro allegorico, è stato restituito alla famiglia. Il sostituto procuratore, Roberta Griffo, ha autorizzato la restituzione della salma ai familiari e non farà effettuare l’autopsia.

I funerali del piccolo bambino si svolgeranno lunedì 24 febbraio alle 16: 00. Il sostituto procuratore ha aperto un’inchiesta per il reato di omicidio colposo, per adesso a carico di ignoti.

Salvatore Sclafani, secondo la prima ricostruzione dei fatti, è morto cadendo da uno dei carri allegorici che sfilavano per le vie della città. La manifestazione è stata annullata. Il bimbo sarebbe salito sul carro che era fermo e appena il trattorista si è messo in movimento sarebbe caduto per terra sbattendo la testa.