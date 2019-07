Calcinacci a Porta Palermo, via ai lavori di messa in sicurezza

Importante passo avanti per Sciacca. Infatti, l’Amministrazione comunale, fa sapere che verranno ultimati i lavori di messa in sicurezza e di riqualificazione della Porta Palermo. "Il monumento d’ingresso si trova nel centro storico della città interessato lo scorso fine giugno dalla caduta di calcinacci nella parte superiore". È quanto rendono noto il sindaco Francesca Valenti e l’assessore ai Lavori Pubblici Calogero Segreto.

I lavori inizieranno a inizio della prossima settimana e si protrarranno per quattro giorni. "Si era già intervenuti lo stesso giorno della caduta dei calcinacci, il 21 giugno, per mettere in sicurezza il monumento. Solo per il primo giorno dell’intervento definitivo su Porta Palermo, la polizia Municipale chiuderà il passaggio veicolare al monumento. La chiusura – comunicano – sarà soltanto limitata a lunedì 15 luglio, dalle 6 alle ore 18. Chi proviene da via Licata, potrà scendere per via Gerardi per poi imboccare la Via Friscia Maglienti".