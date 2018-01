Campi da tennis, assegnata la gestione ad un'associazione

L’accesso ai campi da tennis sarà consentito anche in orari extracomunali, quindi pure in assenza del custode del Comune, come più volte richiesto dalle associazioni sportive e come espresso in un atto di indirizzo del sindaco. È quanto si è formalizzato nel corso di un incontro che si è tenuto questa mattina nella Sala Giunta, alla presenza del sindaco Francesca Valenti, del dirigente del Settore Patrimonio Aldo Misuraca, del presidente dell’associazione Passione Tennis Sciacca Ignazio Tulone e del consigliere comunale Simone Di Paola.

Si è autorizzata l’associazione all’utilizzo dei campi da tennis secondo un calendario che consente la fruizione dell’area per l’intero arco della giornata e per tutta la settimana, comprese le giornate festive. L’impianto potrà essere utilizzato negli orari di presenza del custode comunale e potrà, dunque, essere aperto al pubblico anche negli orari di sua assenza a determinate condizioni, fissate in un atto che questa mattina è stato sottoscritto.

L’associazione Passione Tennis si impegna, negli orari di propria competenza, a garantire il buon uso dell’impianto e la sicurezza dei frequentatori, con gli atleti che dovranno essere tesserati alla Federazione Italiana Tennis o Aics o in possesso di certificato medico e altri requisiti. Negli orari di apertura deve essere pure presente un operatore autorizzato all’utilizzo del defibrillatore in dotazione alla struttura.