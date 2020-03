Uomo azzannato da alcuni cani, erano fuggiti da una villa

Paura a Sciacca. Dei cani sono riusciti a fuggire da una villa, dove erano custoditi, ed hanno azzannato un uomo. Sono stati momenti di grande panico e paura. Gli animali hanno inseguito delle persone che stavano passeggiando, per poi azzannare alle gambe un uomo. Secondo quanto fatto sapere da La Sicilia, sul posto si sono precipitati gli agenti della Municipale. Non si tratta di cani randagi, ma di animali che sono riusciti a fuggire da una villa del quartiere balneare di Sciacca. La Municipale è riuscita a rintracciare il proprietario affidandogli la custodia dei due cani. L’uomo che è stato morso è stato trasportato in ospedale, il malcapitato è stato medicato. Per un lui oltre al morso, anche tanta paura.