Vigilanza e sicurezza, carabinieri in alta uniforme nel centro storico

Due carabinieri, con l'uniforme di rappresentanza, nel centro storico di Sciacca. E saranno in servizio anche stasera, domani e il 27 dicembre. Ad esprimere apprezzamento per l'iniziativa del comando compagnia dell'Arma dei carabinieri sono stati il sindaco Francesca Valenti e il vicesindaco Filippo Bellanca.

“L'iniziativa - affermano il sindaco Valenti e il vicesindaco Bellanca - oltre a dare maestosità ai luoghi d’arte del nostro bellissimo centro storico, suscita la nostra particolare ammirazione e gioia. I servizi, con la sontuosa uniforme indossata da oltre duecento anni dai militari per le cerimonie ufficiali, accrescono la stima verso la divisa e l’Arma dei carabinieri che ogni giorno vigila per la salvaguarda del bene comune e per la nostra sicurezza. Un sentito ringraziamento al comandante provinciale, tenente colonnello Giovanni Pellegrino, al capitano Marco Ballan, comandante della compagnia di Sciacca, che hanno voluto promuovere questa iniziativa, apprezzata dai residenti e dai tanti visitatori che in questi giorni di festa si trovano a Sciacca”.

