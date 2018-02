Carenza di organico in ospedale, M5S: "Quali misure d'emergenza per il Carnevale?"

I deputati regionali del Movimento 5 Stelle, Matteo Mangiacavallo e Giovanni Di Caro, hanno scritto al commissario dell'Asp di Agrigento, Gervasio Venuti, e al direttore sanitario dell'ospedale di Sciacca, Gaetano Migliazzo, per sapere "quali misure siano state adottate per potenziare l’organico impiegato nelle unità operative di emergenza urgenza del nosocomio durante il periodo di Carnevale".

I deputati hanno presentato una richiesta di accesso agli atti per sapere quali misure siano state adottate dall’Ospedale di Sciacca e cosa prevede il piano di emergenza adottato dal 10 al 13 febbraio, nel nosocomio. “La dotazione di medici e personale sanitario è di norma insufficiente – aggiungono - . Al direttore della struttura e al commissario dell’Asp abbiamo chiesto copia del piano per sapere se, attraverso l’Asp, ha inoltrato apposita richiesta per potenziare l’organico di tutto l'ospedale temporaneamente per il periodo di festa, chiedendo l'invio di personale da altre strutture”.