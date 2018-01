Carnevale, campagna di sensibilizzazione contro gli abusi di sostanze tossiche

Non si ferma la macchina organizzativa del Carnevale di Sciacca, edizione 2018. Continua l’allestimento dei carri allegorici nei capannoni e la preparazione di altri aspetti legati all’evento.

Questa mattina il vicesindaco e assessore al Turismo e alla Sicurezza urbana Filippo Bellanca ha, in particolare, presieduto un incontro con operatori del locale Sert, il servizio per la prevenzione della tossicodipendenza dell’Asp, incontro finalizzato all’avvio di una campagna di sensibilizzazione rivolta ai giovani. L’incontro si è tenuto nella Sala Giunta. Presenti il responsabile del Sert, lo psichiatra Paolo Li Bassi, la sociologa Elisa Iovino e la psicologa Elena Montagna.

“È stato – dice il vicesindaco Bellanca – un incontro propedeutico, per concordare le iniziative da promuovere assieme nell’ambito della campagna di sensibilizzazione contro l’abuso di sostanze tossiche tra i giovani, soprattutto alcol. Ci saranno degli incontri nelle scuole con operatori qualificati e personale della Polizia Municipale, per far passare tra i messaggi quello di un uso consapevole e soprattutto responsabile di sostanze alcoliche durante la festa, per un divertimento sano e vero nei giorni del Carnevale”.

Il Carnevale di Sciacca si svolgerà da giovedì 8 a martedì 13 febbraio.