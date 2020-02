Carnevale di Sciacca 2020, ecco la modalità di rimborso del ticket

Sciacca è pronta a rimborsare chi aveva acquistato i biglietti per prendere parte al Carnevale 2020. La kermesse è stata annullata per via della tragica morte del piccolo Salvatore. Un’intera comunità, ancora sotto choc, non smette di ricordare il piccino morto dopo essere caduto da un carro allegorico. La società Futuris srl, ovvero chi ha organizzato l'evento, ritiene doveroso nel rispetto del pubblico, avviare le attività di rimborso dei ticket acquistati, con le seguenti modalità: Ticket acquistati su TicketSms.

Ecco tutte le modalità

Coloro i quali hanno acquistato i ticket online tramite TicketSms, potranno ricevere il rimborso direttamente online secondo la procedura del portale https://www.ticketsms.it/ ; Ticket acquistati attraverso i PR con pagamento in contanti

Coloro i quali hanno acquistato i ticket attraverso i PR con pagamento in contanti, potranno ricevere il rimborso, mostrando i titoli d’ingresso, presso eXcape Room, sita in via Andretta 3 a Sciacca. L’attività di rimborso sarà disponibile da giovedì 27 febbraio a martedì 3 marzo dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00 (domenica chiuso). Non sarà richiesto alcun documento d’identità e sarà possibile ottenere rimborso per più ticket;

Per quanto concerne i Ticket cartacei: Coloro i quali hanno acquistato i ticket cartacei, dovranno recarsi presso una delle seguenti tabaccherie, indipendentemente dal luogo d’acquisto: Tabaccheria Baccarella, via Cappuccini 122, Sciacca; Tabaccheria Cottone, via De Gasperi 79, Sciacca; Edicola Venezia, Piazza Carmine 6, Sciacca; Tabacchi Verona (Santangelo), Via Verona 19, Sciacca; Tabacchi Sclafani, Corso Vittorio Emanuele 62, Sciacca; Edicola Coco, Via Miraglia 48, Sciacca. L’attività di rimborso sarà disponibile da giovedì 27 febbraio a martedì 3 marzo.

Per ricevere il rimborso sarà necessario restituire il biglietto cartaceo, integro e leggibile. Non sarà richiesto alcun documento d’identità e sarà possibile ottenere rimborso per più ticket.