Carnevale 2020, ecco tutti i protagonisti della nuova edizione

Carnevale di Sciacca, ecco tutti i protagonisti della nuova edizione.

Nel pomeriggio di ieri, infatti, l'apposita commissione incaricata di valutare le domande delle associazioni dei carristi che hanno partecipato al bando pubblico degli scorsi mesi ha infatti tracciato l'elenco di coloro che avranno l'onere, e l'onore, di partecipare alla prossima edizione. .

Per la categoria A sono stati ammessi "La nuova isola" con "Io non ho paura" (97,5); "Saranno famosi" con "Missione Bilbao" (92); "E ora li femmi tu" con "Volere volare" (89,5); "Nuove evoluzioni" con "All’ultimo respiro" (84,5); "Archimede" con "Doppio Joker" (84), mentre non sono state ammesse "Nuova arte ’96" con "Il pescatore di sogni" e "Anima e core" con il progetto "Quanto tempo e ancora".

Per la categoria B sonos tate ammesse invece "La nuova avventura" con "E ce la scialacquam" (93) e "La nuova idea", con "Unni… passi tu, un crisci l’erba" (91).

Non ammesse invece le proposte di "Il gatto e la volpe" con "Il principe abusivo", "Musikè" con "W Maria" e "Gli animali" con "WhatsApp… in campagna".

Il carro del Peppe Nappa sarà realizzato da "Ripartiamo da zero".