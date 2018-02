Carnevale di Sciacca, ecco tutte le attività collaterali

Annullo postale, challenge fotografico, visite guidate, campagne di sensibilizzazione, mostre, arte e cultura. Oltre agli eventi principali, l'edizione 2018 del Carnevale di Sciacca si compone anche di tante, e diverse, attività collaterali. Eccole tutte nel dettaglio:

CHALLENGE FOTOGRAFICO

“Obiettivo Carnevale di Sciacca 2018”: challenge fotografico sul canale social Instagram a cura de L’Altrasciacca Foto, della pagina Facebook @carnevaledisciacca. Media partner @igers_agrigento

#obiettivocarnevale #carnevaledisciacca2018

#SCIACCAEXPERIENCE CONTEST

Il 10 febbraio, alle ore 12,00, parte #SciaccaExperience, contest fotografico organizzato dal team Yallers Sicilia sui propri canali social: Instagram e Facebook. L’iniziativa è rivolta a tutti gli appassionati di fotografia.

ANNULLO POSTALE

Tradizionale annullo postale del Carnevale di Sciacca in collaborazione con Poste italiane, all’interno dell’Ufficio Turistico del Comune in Corso Vittorio Emanuele 94: martedì 13 febbraio dalle ore 16,00 alle ore 20,00.

LE MERAVIGLIE DI SCIACCA

Visita guidata lungo le vie dell’antica città alla scoperta di Sciacca medievale: “Perollo e luna”, domenica 11 febbraio, dalle ore 9,30, con partenza da Porta San Salvatore, con la partecipazione di delegazioni della Fidapa provenienti da altre città della Sicilia – a cura della sezione saccense dei Gruppi Archeologici d’Italia.

LE MERAVIGLIE DEL MARE

Visita guidata all’interno del museo del Mare e delle Attività Marinare (Complesso monumentale “Fazello”) – domenica 11 febbraio, dalle ore 10 alle ore 12,00 - A cura dell’associazione Amici del Museo archeologico del Mare “Vincenzo Tusa”.

IL CASTELLO INCANTATO

Visita guidata al Castello Incantato di Filippo Bentivegna –

A cura dell’associazione Agorà (per info e prenotazioni 339-2340174)

CARNEVALE IN SICUREZZA

Campagna di sensibilizzazione, destinatari i giovani, sui rischi legati all’abuso di sostanze tossiche. Incontri nelle scuole, in collaborazione col SERT (il servizio contro le tossicodipendenze dell’Asp) e con l’associazione Acquario.

CARNEVALE SOCIAL WEB

Info sulla festa nella pagina speciale dedicata sul sito istituzionale del Comune di Sciacca: www.comunedisciacca.it

Collaborazioni con la pagina amica Facebook @carnevaledisciacca e con il sito amico internet www. sciaccarnevale.it

Social testimonial Roberta Mandalà

CARNEVALE SOCIALE

Coriandoli di solidarietà a San Michele, con il coinvolgimento delle associazioni di volontariato, delle cooperative del terzo settore e del comitato di quartiere. Esibizioni dentro la Casa Circondariale di Via Gerardi. Colori e allegria in ospedale.

CARNEVALE DEI BAMBINI

Animazioni e intrattenimento dedicato ai bambini in piazza Scandaliato.

PERCORSI DIDATTICI

Momenti di conoscenza sullo storico evento rivolti a studenti delle scuole elementari e medie, e associazioni di volontariato nel Museo del Carnevale, in contrada Perriera.

CARNEVALE CULTURA E LIBRI

Un momento di approfondimento storico con lo studioso Pippo Verde. Omaggio al dialetto e alla festa, con l’autore Lorenzo Raso.

CARNEVALE E CINEMA

Il Letterando in Fest e lo Sciacca Film Fest omaggiano il Carnevale con iniziative alla Badia Grande.

SCIACCA IN VETRINA

Allestimento, a cura de L’AltraSciacca Foto della vetrina dell’Ufficio Turistico del Comune di Sciacca. Il racconto della città, con le sue tradizioni, i suoi monumenti, le sue risorse enogastronomiche, attraverso immagini e manufatti tipici.

UN CARNEVALE DI SATIRA

Trent’anni di Satira a Sciacca: mostra antologica dedicata all’operatore culturale Vito Maggio, con vignette, cartoline, e tanto altro al Circolo di Cultura di Corso Vittorio Emanuele, dal 3 al 18 febbraio.



CARNEVALE IN FOTO

Mostra di fotografie sulle passate edizioni del Carnevale di Sciacca. Mezzo secolo di immagini, (donazione dell’Azienda delle Terme). Allestimento nell’Ufficio Turistico comunale a cura de l’Altrasciacca.

CARNEVALE E ARTE

La Via dell’Arte. Estemporanea di pittura in Via Garibaldi degli allievi del liceo artistico “Bonachia”.