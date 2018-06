Verrà organizzato dai carristi: c'è l'ok al Carnevale estivo di Sciacca

E' in programma dal 27 al 29 luglio. E a gestirlo sarà una società temporanea di scopo, composta dai carristi. Si tratta dell’edizione estiva del Carnevale di Sciacca. Il Comune darà un contributo di 35 mila euro e risparmierà rispetto alla spesa complessiva che era prevista nell’ipotesi di organizzazione da parte dello stesso ente, fissata in 120 mila euro.

"Aspettiamo che la proposta venga formalizzata – ha detto al Giornale di Sicilia il vice sindaco Filippo Bellanca – ma il Comune darà soltanto un contributo. Se avesse dovuto organizzare il Comune sarebbe costato 120 mila euro". Il Comune da un lato vuole garantire la festa anche durante il periodo estivo, ma dall’altro vuole contenere i costi e in questo modo offrirebbe soltanto un patrocinio, ma l’organizzazione sarebbe in mano a privati che avrebbero maggiore facilità rispetto all’ente anche per procurarsi le sponsorizzazioni.

Nell’edizione estiva sfileranno tre carri allegorici, quelli che si sono classificati ai primi tre posti nello scorso mese di febbraio, ed i gruppi mascherati che hanno partecipato alla manifestazione.