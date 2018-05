Carri allegorici danneggiati, il Carnevale estivo rischia di saltare

Non c’è ancora una decisione definitiva, ma il Carnevale estivo, in programma a luglio, a Sciacca, sembra a rischio. I carri allegorici che si sono classificati ai primi tre posti tre mesi fa e che, da regolamento, devono rimanere a disposizione del Comune fino al prossimo mese di settembre, avrebbero subito danni tali che per la riparazione servono già delle somme. In più quelle per l’organizzazione di una festa che potrebbe presentare costi maggiori rispetto al previsto. "Qualcosa riguardante il Carnevale la faremo – dice il vice sindaco e assessore al Turismo, Filippo Bellanca – ma come sarà articolata la manifestazione dobbiamo ancora deciderlo".

Nessuna certezza, dunque, di vedere sfilare i carri allegorici, mentre potrebbe essere più agevole coinvolgere i gruppi mascherati. Tutto con il gettito dell’imposta di soggiorno che ha già consentito al Comune di finanziare anche l‘edizione invernale della festa. Una somma considerevole, circa un milione di euro il gettito dell’imposta di soggiorno, che per i gruppi di opposizione dovrebbe essere spesa in maniera diversa e con una maggiore concertazione.