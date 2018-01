Carnevale 2018, definito l’ordine delle sfilate e delle recite

Fervono i preparativi per lo svolgimento dell'edizione 2018 del Carnevale di Sciacca. Mentre in più luoghi si lavora alla costruzione dei carri allegorici e all’allestimento dei costumi e delle coreografie, si susseguono le riunioni per la definizione dei diversi aspetti legati all’evento.

L’altro ieri sera, in sala "Giunta", si è svolto un incontro con i rappresentanti delle associazioni. Presenti, tra gli altri, il vicesindaco e assessore al Turismo e allo Spettacolo Filippo Bellanca, il dirigente comunale Michele Todaro, la responsabile dell’Ufficio Turismo Giovanna Maniscalco e rappresentanti della società Scirocco a cui sono stati affidati servizi connessi alla manifestazione. L’incontro si è concluso con il sorteggio dell’ordine di sfilata dei carri allegorici in concorso, di categoria A e di categoria B, per i quattro giorni di cortei, da sabato 10 a martedì 13 febbraio. Fissate anche le recite dei copioni satirici.

ECCO IL CALENDARIO

Sabato 10 febbraio

Associazione “Ripartiamo da zero” con il carro del Peppe Nappa

Associazione “La Nuova Isola” con il carro “Mezzogiorno di fuoco” (RECITA)

Associazione “La nuova avventura” con il carro “Scuma di ucca”

Associazione “Nuova Arte ’96” con il carro “Trump…olino per un sogno” (RECITA)

Associazione “Saranno Famosi” con il carro “L’ago della bilancia”

Associazione “Archimede” con il carro “E se fosse tempo perso”

Associazione “Il gatto e la volpe” con il carro “Fischio e me ne infischio” (RECITA)

Associazione E ora li femmi tu” con il carro “Non c’è più rispetto”

Domenica 11 febbraio

Associazione “Ripartiamo da zero” con il carro del Peppe Nappa

Associazione “Saranno Famosi” con il carro “L’ago della bilancia” (RECITA)

Associazione “Il gatto e la volpe” con il carro “Fischio e me ne infischio”

Associazione “Archimede” con il carro “E se fosse tempo perso”

Associazione “La nuova avventura” con il carro “Scuma di ucca” (RECITA)

Associazione “La Nuova Isola” con il carro “Mezzogiorno di fuoco”

Associazione E ora li femmi tu” con il carro “Non c’è più rispetto”

Associazione “Nuova Arte ’96” con il carro “Trump…olino per un sogno”

Lunedì 12 febbraio

Associazione “Ripartiamo da zero” con il carro del Peppe Nappa

Associazione E ora li femmi tu” con il carro “Non c’è più rispetto” (RECITA)

Associazione “Archimede” con il carro “E se fosse tempo perso” (RECITA)

Associazione “La Nuova Isola” con il carro “Mezzogiorno di fuoco”

Associazione “Nuova Arte ’96” con il carro “Trump…olino per un sogno”

Associazione “La nuova avventura” con il carro “Scuma di ucca”

Associazione “Saranno Famosi” con il carro “L’ago della bilancia”

Associazione “Il gatto e la volpe” con il carro “Fischio e me ne infischio”

Martedì 13 febbraio

Associazione “Ripartiamo da zero” con il carro del Peppe Nappa (RECITA)

Associazione “Archimede” con il carro “E se fosse tempo perso”

Associazione “Il gatto e la volpe” con il carro “Fischio e me ne infischio”

Associazione “Nuova Arte ’96” con il carro “Trump…olino per un sogno”

Associazione “Saranno Famosi” con il carro “L’ago della bilancia”

Associazione E ora li femmi tu” con il carro “Non c’è più rispetto”

Associazione “La nuova avventura” con il carro “Scuma di ucca”

Associazione “La Nuova Isola” con il carro “Mezzogiorno di fuoco”