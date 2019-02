Salta tutto: l'associazione rinuncia, Carnevale a rischio?

Hanno rinunciato. Con una "Pec" - inviata al Comune - l'associazione, formata dai carristi, ha rinunciato all'aggiudicazione dei servizi del Carnevale. Adesso, tutto torna nelle "mani" dell'amministrazione comunale che potrebbe decidere per un affidamento diretto per tentare di organizzare, e al meglio, la famosa kermesse. Il tempo però è "nemico": mancano infatti appena una ventina di giorni all'avvio di quella che è anche una "vetrina" per Sciacca.