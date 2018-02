Carnevale di Sciacca, ecco tutto il programma della kermesse

Si comincia ufficialmente giorno 8 e si andrà avanti fino al 13 febbraio. Oggi, al cine Campidoglio, c'è stata la presentazione ufficiale di tutti gli eventi e di tutti i protagonisti. Nel pomeriggio, alle 18,30, "Un Carnevale di satira": inaugurazione al circolo di cultura della mostra antologica dedicata all’operatore culturale Vito Maggio: “1988-2018, trent’anni di satira a Sciacca”, con le vignette, le cartoline, il genio graffiante dei più grandi disegnatori umoristici italiani – in collaborazione con la famiglia, il Circolo di Cultura, la Melqart Communication, gli amici.

Ecco il programma completo dell'edizione 2018 del Carnevale di Sciacca.

5 FEBBRAIO – lunedì

Ore 9,00 e ore 16,00

PERCORSI DIDATTICI

Museo del Carnevale – Momenti di conoscenza, di meraviglia e di coinvolgimento sullo storico evento. Iniziativa rivolta a studenti delle scuole elementari e medie, e associazioni di volontariato.

Ore 18,00

MEZZO SECOLO DI CARNEVALE

Inaugurazione della mostra di foto d’epoca all’Ufficio Turistico comunale di Corso Vittorio Emanuele: Il Carnevale di Sciacca dal 1967 – donazione al Comune di Sciacca dell’Azienda delle Terme. Allestimento a cura dell’Altra Sciacca Foto.



6 FEBBRAIO – martedì

Ore 10,30

ALLEGRIA IN LIBERTÀ

Una delegazione dei gruppi in maschera entra nella Casa Circondariale per un momento dedicato agli ospiti dell’istituto penitenziario di Via Gerardi.

Ore 9,00 e ore 16,00

PERCORSI DIDATTICI

Museo del Carnevale – Momenti di conoscenza, meraviglia e coinvolgimento sullo storico evento. Iniziativa rivolta a studenti delle scuole elementari e medie, e associazioni di volontariato.

ore 16.00

SORRISI IN CORSIA

Una delegazione dei gruppi mascherati entra in Ospedale, per portare un po’ di allegria ai bambini del reparto di Pediatria, ai pazienti del reparto di riabilitazione del “Maugeri” e del Centro Diurno Alzheimer. Iniziativa in collaborazione con Asp, Abio e Avuls.

7 FEBBRAIO – mercoledì

CARNEVALE AL CINEMA

Il Letterando in Fest e lo Sciacca Film Fest omaggiano il Carnevale di Sciacca. Iniziativa a cura della Vertigo srl e delle associazioni “Il Cortile” e “Terramatta”.

Ore 18,00

“OMAGGIO A LU DIALETTU… E AL CARNEVALE DI SCIACCA” di Lorenzo Raso.

Multisala Badia Grande – Presentazione libri a cura della Melqart Communication

Ore 19,30

IL GRANDE GIGANTE - Proiezione del film documentario dedicato alla festa, di Nino Sabella e Alberto Bobbio.

Multisala Badia Grande – Anticipazioni sulle rassegne Letterando in Fest e Sciacca Film Fest 2018.

8 FEBBRAIO – giovedì

CORIANDOLI DI SOLIDARIETÀ

Ore 17,00

MANIFESTAZIONE IN PIAZZA NOCETO, con la presenza dei gruppi in maschera del Carnevale di Sciacca. Momenti di aggregazione e festa, con degustazione di prodotti locali - In collaborazione con le associazioni e le cooperative del terzo settore, Comitato di Quartiere di San Michele, attività commerciali.

Ore 18,30

SALUTO E SFILATA dei gruppi mascherati lungo il seguente percorso: Piazza Noceto, Via Scaglione, Corso Fazello; Salita San Michele, Vicolo Puccio, Via Liguori, Via Triolo, Chiazza, Via Roma, Piazza Scandaliato.

Ore 19,00

RIVIVIAMO IL CARNEVALE

Aspettando Peppe Nappa sul palco di Piazza Scandaliato, con gli Abracadabra.

Ore 20,00

ECCO PEPPE NAPPA!

La maschera simbolo del Carnevale di Sciacca arriva dal mare a bordo di un gozzo. Attracco nella banchina della Lega Navale, a Gaie di Garaffe. Accoglienza e spostamento su un automezzo in direzione di Piazza Scandaliato dove lo attenderà il sindaco.

Ore 20,45

INSEDIAMENTO DI PEPPE NAPPA

Cerimonia di consegna delle chiavi della città sul palco di Piazza Scandaliato. Il sindaco si affida al Peppe Nappa.

Comizio di insediamento di Peppe Nappa re burlone: gli auspici, le promesse, gli impegni.

Ore 21,00

EVVIVA! ARRIVA LA FESTA

Anteprima show del Carnevale di Sciacca sul palco di Piazza Scandaliato. Spettacolo con i gruppi mascherati: i colori, i costumi, gli inni, i balli, i sorrisi, l’allegria.

9 FEBBRAIO – venerdì

Ore 18,00

PASSERELLA IN MASCHERA

Sfilata dei gruppi mascherati in centro storico lungo l’itinerario: Piazza Friscia, Via Licata, Porta Palermo, Via Gerardi, Via Incisa e Piazza Scandaliato.

Ore 19,30

RIVIVIAMO IL CARNEVALE

Aspettando lo show in maschera sul palco di Piazza Scandaliato, con Mousike.

Ore 21.00

SHOW IN MASCHERA

Spettacolo con i gruppi mascherati. La prova generale sul palco di Piazza Scandaliato, con gli inni e i balli.

10 FEBBRAIO – sabato

Ore 10,00

LA VIA DELL’ARTE

Estemporanea di pittura in Via Garibaldi degli allievi del liceo artistico “Bonachia”. I colori e le forme della creatività saccense – In collaborazione con l’I.I.S.S. “Fazello”.

Ore 11,00

L’UNICITÀ DEL CARNEVALE DI SCIACCA

Circolo Garibaldi: incontro con lo storico Pippo Verde, autore del libro Cannalivari - In collaborazione con la FIDAPA e Aulino Editore

Ore 16,00

VIA AL 1° CORTEO MASCHERATO

Taglio del nastro inaugurale. Picchetto mascherato. Tra una pioggia di coriandoli, partenza delle sfilate dei carri allegorici e dei gruppi mascherati lungo: Via Cappuccini, Piazza Belvedere, Via Friscia Maglienti, Via Incisa, Piazza Rossi, Piazza Scandaliato.

Ore 19.00

PALCO ANIMATO

Si accende il maxi schermo del palco di Piazza Scandaliato con le immagini del Carnevale di Sciacca e della città.

Ore 20.30

IL GRANDE SPETTACOLO DEL CARNEVALE

Spettacolo sul palco di Piazza Scandaliato. Apertura col gruppo della maschera simbolo del Peppe Nappa. Esibizione dei gruppi mascherati. Recita di tre copioni satirici: Associazioni “La nuova isola”, Nuova arte ‘96”, “Il gatto e la volpe”.

11 FEBBRAIO – domenica

Ore 10,00

RISVEGLIO IN CARTAPESTA

Le allegorie dei carri allegorici prendono vita al suono degli inni, dal Viale della Vittoria a piazza Severio Friscia. Animazione sul palco di piazza Saverio Friscia.

Ore 11,00

IL CARNEVALE DEI BAMBINI

Animazione e intrattenimento sul palco di Piazza Scandaliato, con la partecipazione dei gruppi mascherati e folcloristici delle scuole materne, elementari e medie della città, e delle associazioni di volontariato.

Ore 15,00

VIA AL 2° CORTEO MASCHERATO

Sfilata dei carri allegorici e dei gruppi mascherati lungo lo storico itinerario: Viale della Vittoria, Corso Vittorio Emanuele, Via Pietro Gerardi, Piazza Carmine, Via Incisa, Piazza Mariano Rossi, Piazza Scandaliato.

Ore 18.00

PALCO ANIMATO

Si accende il maxi schermo del palco di Piazza Scandaliato con le immagini del Carnevale di Sciacca e della città.

Ore 19,00

RIVIVIAMO IL CARNEVALE

Aspettando lo show in maschera sul palco di Piazza Scandaliato, con i Feeling

Ore 20,30

IL GRANDE SPETTACOLO DEL CARNEVALE

Spettacolo sul palco di Piazza Scandaliato. Esibizione dei gruppi mascherati. Recita di due copioni satirici delle Associazioni “Saranno famosi” e “La nuova avventura”.

12 FEBBRAIO – lunedì

Ore 15,00

RISVEGLIO IN CARTAPESTA

Le allegorie dei carri allegorici, al Viale della Vittoria, prendono vita al suono degli inni. Animazione sul palco di piazza Saverio Friscia.

Ore 16,00

VIA AL 3° CORTEO MASCHERATO

Sfilata dei carri allegorici e dei gruppi mascherati lungo lo storico itinerario: Viale della Vittoria, Corso Vittorio Emanuele, Via Pietro Gerardi, Piazza Carmine, Via Incisa, Piazza Mariano Rossi, Piazza Scandaliato.

Ore 18,00

PALCO ANIMATO

Si accende il maxi schermo del palco di Piazza Scandaliato con le immagini del Carnevale di Sciacca e della città.

Ore 21,00

IL GRANDE SPETTACOLO DEL CARNEVALE

Spettacolo sul palco di Piazza Scandaliato. Esibizione dei gruppi mascherati. Recita di due copioni satirici delle Associazioni “E ora li femmi tu” e “Archimede”.

13 FEBBRAIO – martedì

Ore 14,00

RISVEGLIO IN CARTAPESTA

Le allegorie dei carri allegorici, al Viale della Vittoria, prendono vita al suono degli inni. Animazione sul palco di piazza Saverio Friscia.

Ore 15,00

VIA AL 4° CORTEO MASCHERATO

Sfilata dei carri allegorici e dei gruppi mascherati lungo lo storico itinerario: Viale della Vittoria, Corso Vittorio Emanuele, Via Pietro Gerardi, Piazza Carmine, Via Incisa, Piazza Mariano Rossi, Piazza Scandaliato.

Ore 18.00

PALCO ANIMATO

Si accende il maxi schermo del palco di Piazza Scandaliato con le immagini del Carnevale di Sciacca e della città.

Ore 20,00

IL GRANDE SPETTACOLO DEL CARNEVALE

Spettacolo carnascialesco sul palco di Piazza Scandaliato. Esibizione di tutti i gruppi partecipanti. Recita del copione satirico dell’Associazione “Ripartiamo da zero” col gruppo del Peppe Nappa. Premiazione dei vincitori del challenge fotografico “Obiettivo Carnevale 2018”.

Ore 00,30

CALA IL SIPARIO

Il saluto dei protagonisti dell’edizione 2018 del Carnevale di Sciacca sulle note dell’inno del Peppe Nappa. Saluti istituzionali.

Ore 01,00

IL COMMIATO DI PEPPE NAPPA

Cerimonia di riconsegna simbolica delle chiavi della città al sindaco. Il commiato poetico di Peppe Nappa, non più re burlone, prima dell’addio e del rito conclusivo.

Ore 1,30

ROGO DEL PEPPE NAPPA