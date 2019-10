Carnevale di Sciacca, si lavora per la nuova edizione

Si inizia a lavorare alla prossima edizione del Carnevale di Sciacca. Questa mattina si è tenuta una riunione tra il sindaco Francesca Valenti, l’assessore al turismo e allo spettacolo Sino Caracappa e il dirigente del I settore del Comune Michele Todaro.

“Un incontro – dicono il sindaco Valenti e l’assessore Caracappa – che è servito per valutare tutti gli aspetti, organizzativi, artistici e amministrativi per definire il bando della prossima edizione, quella del 2020, e giungere nel breve tempo alla sua pubblicazione. Si terrà conto dell’esperienza degli anni passati, delle risorse finanziarie, delle istanze provenienti dall’ambiente dei protagonisti e delle peculiarità proprie del Carnevale di Sciacca, tra i carnevali storici d’Italia, tra i più belli e coinvolgenti. Come sempre, non saranno tradite le attese. Siamo al lavoro per una nuova, grande edizione”.