Morte della piccola Carola, oggi bandiere a mezz'asta al Comune

Bandiere a mezz’asta oggi al Comune di Sciacca in segno di partecipazione al dolore per la morte di Carola, la bambina di dieci anni deceduta nei giorni scorsi per un aneurisma, la cui prematura scomparsa – e il generoso gesto dei genitori di donare gli organi – ha destato in tutta la città tanta commozione.

Per questo motivo si è deciso di rinviare di un giorno la manifestazione dedicata a Leonardo Sciascia programmata per oggi alle 17. La decisione di spostare l’incontro è stata presa in segno di partecipazione al dolore della famiglia.

Il momento di omaggio a Leonardo Sciascia, nel trentennale della morte, si svolgerà domani, martedì 19 novembre alle ore 17, nella sala Blasco del palazzo municipale