Un carro con Kim Jong-un e Donald Trump, a Sciacca impazza il Carnevale

Sciacca è stata invasa da turisti venuti da ogni parte della Sicilia, il primo week end del Carnevale è stato un successo. Tra i carri più apprezzati e applauditi quello raffigurante Donald Trump e Kim Jong-un. Da un lato il presidente degli Stati Uniti e dall’altro il leader nordcoreano, insieme - per una volta - su un carro.

Sciacca ha ballato fino notte fonda, per una serata all’insegna del divertimento. In città è festa grande, il Carnevale è uno degli eventi più attesi. Martedì la serata clou, per quella che è una delle manifestazioni più seguite della Sicilia.