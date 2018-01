Case popolari, il sindaco Valenti e l’assessore Alongi incontrano il direttore dell'Iacp

Il sindaco Francesca Valenti e l’assessore Annalisa Alongi hanno incontrato lo scorso fine settimana ad Agrigento il direttore dell’Iacp, l’istituto autonomo delle case popolari, Antonella Siragusa. Nel corso dell'incontro si è discusso della situazione abitativa a Sciacca, dello stato degli alloggi popolari e della necessità di appartamenti in buoni condizioni da assegnare.

“L’amministrazione comunale – dichiarano il sindaco Valenti e l’assessore Alongi – ha illustrato lo stato di degrado degli alloggi popolari, manifestando la necessità di un intervento di manutenzione, così come più volte sollecitato dalle famiglie che li abitano. Un intervento, abbiamo sottolineato, che ha carattere d’urgenza. Abbiamo evidenziato anche la necessità di un censimento delle abitazioni esistenti per verificarne le reali e attuali condizioni e, in seguito, la possibilità di emanare un nuovo bando per l’assegnazione di alloggi disponibili”.

“È importante – concludono il sindaco Valenti e l’assessore Alongi – riaffermare il ruolo sociale dell’edilizia residenziale popolare e la programmazione di azioni a favore delle fasce più deboli. E, in tal senso, riteniamo fondamentale la stretta collaborazione tra enti”.