Cede il manto stradale della via Ovidio, il Comune non ha più transenne

Cede il manto stradale tra la via Ovidio e la via Amendola. E’ successo ieri sera, a Sciacca, proprio dove era in corso dei lavori di scavo. Nella notte, un tratto di strada è completamente ceduto. E’ scattata così l’allerta e gli operai del Comune hanno transennato la zona.

Ma Sciacca vive una seconda emergenza, quasi paradossale: il Comune non ha più transenne. Un caso dovuto alle tante buche e voragini che si presentano sul manto stradale del territorio di Sciacca.